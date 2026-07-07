Щойно СБС уразили в Азовському морі ще два танкери РФ, - Мадяр
Воїни Сил безпілотних систем ЗСУ уразили в Азовському морі ще два російських танкери.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкера. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден", - йдеться в повідомленні.
Звіт про ураження буде оприлюднено 8 липня.
Що передувало?
- 7 липня командувач СБС заявив, що воїни уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ, 1 сухогруз та 1 пором.
Топ коментарі
+6 Wild MadDog
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+3 Artcore
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+3 Izira
показати весь коментар07.07.2026 16:43 Відповісти Посилання
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