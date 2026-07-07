УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10730 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
2 509 10

Щойно СБС уразили в Азовському морі ще два танкери РФ, - Мадяр

Удари по російських танкерах: СБС уразили ще дві цілі

Воїни Сил безпілотних систем ЗСУ уразили в Азовському морі ще два російських танкери.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкера. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден", - йдеться в повідомленні.

Звіт про ураження буде оприлюднено 8 липня.

Також дивіться: Два танкери та нафтобазу уражено в Криму. На Брянщині атаковано дві ЗРК С-400, - Мадяр. ВIДЕО

Що передувало?

  • 7 липня командувач СБС заявив, що воїни уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ, 1 сухогруз та 1 пором.

Дивіться: Пілоти СБС за 48 годин уразили 16 енергетичних об’єктів на окупованих територіях. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14222) Бровді Роберт Мадяр (147) Сили безпілотних систем (559)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
07.07.2026 16:30 Відповісти
+3
В бердянський порт десяток шторм шедоу ще б
показати весь коментар
07.07.2026 16:36 Відповісти
+3
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
07.07.2026 16:43 Відповісти

Завантаження...

 
 