Щойно СБС уразили в Азовському морі ще два танкери РФ, - Мадяр

Воїни Сил безпілотних систем ЗСУ уразили в Азовському морі ще два російських танкери.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкера. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден", - йдеться в повідомленні.

Звіт про ураження буде оприлюднено 8 липня.

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Що передувало?

7 липня командувач СБС заявив, що воїни уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ, 1 сухогруз та 1 пором.

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