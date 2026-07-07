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Новини Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
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8 танкерів "тіньового флоту" РФ протягом ночі уразили Сили безпілотни систем, - Мадяр. ВIДЕО

Проотягом ночі воїни Сил безпілотних систем уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 пором.

Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкціі з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії", - йдеться в повідомленні.

Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями, зауважив Мадяр.

Дивіться: Об’єкт енергетики в Криму та два танкери з бензином в Азовському морі уразили СБС, - Мадяр. ВIДЕО

Які танкери були під ударом СБС?

  • Венера-3;
  • Санар-1;
  • Санар-17;
  • Климена;
  • Теті;
  • Алексей Саврасов;
  • Пенелопа;
  • зʼясовується.

"Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.

Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима,- енерговузли горіли разом з логістикою", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два танкери та нафтобазу уражено в Криму. На Брянщині атаковано дві ЗРК С-400, - Мадяр. ВIДЕО

Автор: 

флот (497) Бровді Роберт Мадяр (147) Сили безпілотних систем (559)
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Топ коментарі
+21
Оце я розумію --- ДВІЖУХА!

СЛАВА УКРАЇНІ!
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07.07.2026 11:41 Відповісти
+20
добрий улов. Хімовози проектів 15781 та 19900 - це від двохсот до 200+ залізничних цистерн.
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07.07.2026 11:51 Відповісти
+19
Уже чую вой на болотах, утробное нытье и всполохи пердаков на горизонте вижу.
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07.07.2026 11:40 Відповісти

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