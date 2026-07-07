8 танкерів "тіньового флоту" РФ протягом ночі уразили Сили безпілотни систем, - Мадяр. ВIДЕО

Проотягом ночі воїни Сил безпілотних систем уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 пором.



Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкціі з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії", - йдеться в повідомленні.

Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями, зауважив Мадяр.

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Які танкери були під ударом СБС?

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Теті;

Алексей Саврасов;

Пенелопа;

зʼясовується.

"Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.



Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима,- енерговузли горіли разом з логістикою", - підсумував він.

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