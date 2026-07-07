8 танкерів "тіньового флоту" РФ протягом ночі уразили Сили безпілотни систем, - Мадяр. ВIДЕО
Проотягом ночі воїни Сил безпілотних систем уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 пором.
Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкціі з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії", - йдеться в повідомленні.
Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями, зауважив Мадяр.
Які танкери були під ударом СБС?
- Венера-3;
- Санар-1;
- Санар-17;
- Климена;
- Теті;
- Алексей Саврасов;
- Пенелопа;
- зʼясовується.
"Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.
Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима,- енерговузли горіли разом з логістикою", - підсумував він.
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