Об’єкт енергетики в Криму та два танкери з бензином в Азовському морі уразили СБС, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем завдали чергових ударів по енергетиці в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у період із 1 по 5 липня атаковано 37 енерговузлів на окупованому півострові та південних окупованих територіях.

"Вночі на 6 липня, під час масованого ракетного удару по Україні, силами та засобами Волелюбного Українського Птаху 1 ОЦ СБС, 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра", 412 обр "Немезис" та "Фенікс" завдано масованого результативного удару по ключовому обʼєкту магістральної електромережі ПС 330 кВ "Сімферопольська" СІМФЕРОПОЛЬ, АК Крим. То був номер 38", - наголосив він.

Також, уточнив Бровді, СБС вночі уразили в Азовському морі два танкери з бензином для Криму.

"Про прикурені Птахами СБС у Азовському морі два танкери з бензином для Криму цієї ж ночі, палаючу нафтобазу у Керчі та інші чутливі цілі- трохи пізніше", - додав командувач СБС.

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