Объект энергетики в Крыму и два танкера с бензином в Азовском море поразили СБС, - Мадяр
Силы беспилотных систем нанесли очередные удары по энергетическим объектам в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, в период с 1 по 5 июля были атакованы 37 энергоузлов на оккупированном полуострове и южных оккупированных территориях
"Ночью на 6 июля, во время массированного ракетного удара по Украине, силами и средствами "Свободолюбивой украинской птицы" 1 ОЦ СБС, 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра", 412-й бригады "Немезис" и "Феникс" нанесен массированный результативный удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ "Симферопольская" в СИМФЕРОПОЛЕ, АК Крым. Это был номер 38", - подчеркнул он.
Также, уточнил Бровди, СБС ночью поразили в Азовском море два танкера с бензином для Крыма.
"О двух танкерах с бензином для Крыма, подвергшихся удару СБС в Азовском море этой же ночью, о горящей нефтебазе в Керчи и других уязвимых целях - чуть позже", - добавил командующий СБС.
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