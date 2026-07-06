Объект энергетики в Крыму и два танкера с бензином в Азовском море поразили СБС, - Мадяр

Силы беспилотных систем нанесли очередные удары по энергетическим объектам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в период с 1 по 5 июля были атакованы 37 энергоузлов на оккупированном полуострове и южных оккупированных территориях

"Ночью на 6 июля, во время массированного ракетного удара по Украине, силами и средствами "Свободолюбивой украинской птицы" 1 ОЦ СБС, 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра", 412-й бригады "Немезис" и "Феникс" нанесен массированный результативный удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ "Симферопольская" в СИМФЕРОПОЛЕ, АК Крым. Это был номер 38", - подчеркнул он.

Также, уточнил Бровди, СБС ночью поразили в Азовском море два танкера с бензином для Крыма.

"О двух танкерах с бензином для Крыма, подвергшихся удару СБС в Азовском море этой же ночью, о горящей нефтебазе в Керчи и других уязвимых целях - чуть позже", - добавил командующий СБС.

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