РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России Взрывы на танкерах РФ
4 466 18

8 танкеров "теневого флота" РФ в течение ночи были поражены Силами беспилотных систем, - Мадяр

За ночь поражено 8 российских танкеров: подробности от Мадяра

В течение ночи бойцы Сил беспилотных систем поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается. Воздушный морской бой ночью 7 июля вышел на промышленный уровень ловли: косяк из 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз и 1 паром.

Топливные танкеры сильно повреждены, горят; санкции с неба от "Свободолюбивой украинской птицы СБС" в действии", - говорится в сообщении.

Все танкеры находятся под международными санкциями, отметил Мадяр.

Смотрите: Объект энергетики в Крыму и два танкера с бензином в Азовском море поразила СБС, - Мадяр. ВИДЕО

Какие танкеры подверглись удару СБС?

  • Венера-3;
  • Санар-1;
  • Санар-17;
  • Климена;
  • Тети;
  • Алексей Саврасов;
  • Пенелопа;
  • уточняется.

"В течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на ВОТ силами Птиц СБС результативно отработано 58 законных военных целей.

Крымский рубильник этой ночью тоже мигал глазами - энергоузлы горели вместе с логистикой", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два танкера и нефтебаза поражены в Крыму. В Брянской области атакованы два ЗРК С-400, - Мадяр. ВИДЕО

Автор: 

флот (914) Бровди Роберт Мадяр (146) Силы беспилотных систем (552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Оце я розумію --- ДВІЖУХА!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
07.07.2026 11:41 Ответить
+16
добрий улов. Хімовози проектів 15781 та 19900 - це від двохсот до 200+ залізничних цистерн.
показать весь комментарий
07.07.2026 11:51 Ответить
+14
Уже чую вой на болотах, утробное нытье и всполохи пердаков на горизонте вижу.
показать весь комментарий
07.07.2026 11:40 Ответить

Загрузка...

 
 