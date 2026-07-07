8 танкеров "теневого флота" РФ в течение ночи были поражены Силами беспилотных систем, - Мадяр

В течение ночи бойцы Сил беспилотных систем поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается. Воздушный морской бой ночью 7 июля вышел на промышленный уровень ловли: косяк из 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз и 1 паром.



Топливные танкеры сильно повреждены, горят; санкции с неба от "Свободолюбивой украинской птицы СБС" в действии", - говорится в сообщении.

Все танкеры находятся под международными санкциями, отметил Мадяр.

Смотрите: Объект энергетики в Крыму и два танкера с бензином в Азовском море поразила СБС, - Мадяр. ВИДЕО

Какие танкеры подверглись удару СБС?

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Тети;

Алексей Саврасов;

Пенелопа;

уточняется.

"В течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на ВОТ силами Птиц СБС результативно отработано 58 законных военных целей.



Крымский рубильник этой ночью тоже мигал глазами - энергоузлы горели вместе с логистикой", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два танкера и нефтебаза поражены в Крыму. В Брянской области атакованы два ЗРК С-400, - Мадяр. ВИДЕО