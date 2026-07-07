8 танкеров "теневого флота" РФ в течение ночи были поражены Силами беспилотных систем, - Мадяр
В течение ночи бойцы Сил беспилотных систем поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается. Воздушный морской бой ночью 7 июля вышел на промышленный уровень ловли: косяк из 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз и 1 паром.
Топливные танкеры сильно повреждены, горят; санкции с неба от "Свободолюбивой украинской птицы СБС" в действии", - говорится в сообщении.
Все танкеры находятся под международными санкциями, отметил Мадяр.
Какие танкеры подверглись удару СБС?
- Венера-3;
- Санар-1;
- Санар-17;
- Климена;
- Тети;
- Алексей Саврасов;
- Пенелопа;
- уточняется.
"В течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на ВОТ силами Птиц СБС результативно отработано 58 законных военных целей.
Крымский рубильник этой ночью тоже мигал глазами - энергоузлы горели вместе с логистикой", - подытожил он.
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