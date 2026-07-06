Два танкера и нефтебаза поражены в Крыму. В Брянской области атакованы два ЗРК С-400, - Мадяр

Силы беспилотных систем нанесли удар по танкерам, следовавшим из России в оккупированный Крым. Также были атакованы нефтебаза в оккупированной Керчи и два ЗРК С-400 в Брянской области РФ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, в Азовском море СБС совместно с ВМС ВСУ поразили два танкера с бензином, следовавшие из Таганрога в оккупированный Крым.

"Два танкера теневого флота доставляли по Азовскому морю в Крым топливо из района Таганрога, каждый по 7000 тонн горючки (объем 200 вагонов-цистерн)", - говорится в сообщении.

Также была атакована нефтебаза в оккупированной Керчи.

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"В ходе ракетной атаки на Украину были обнаружены и уничтожены на огневой позиции в Брянской области и в укрытии в Крыму две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф", используемые для запусков баллистических ракет по наземным целям, и РЛС "Небо-У" в Крыму", - добавил командующий.

Подробности о целях:

Танкер проекта 15781, Азовское море, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Танкер проекта 15781, Азовское море, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Нефтебаза "Керчь", нп Керчь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

РЛС "НЕБО-У", нп Керчь, АР Крым, отряд "13" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ЗРК С-400 "Триумф", нп Глазовка, АР Крым, отряд "13" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ЗРК С-400 "Триумф", нп Косенки, Брянская обл., 413-я оп СБС "Рейд".

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