В СБС разоблачили чиновника, который брал $2000 за трудоустройство, материалы переданы в ГБР, - Мадяр
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил о разоблачении в структуре СБС должностного лица, которое за денежное вознаграждение обещало трудоустройство в Силах беспилотных систем. Соответствующие материалы и доказательства переданы в Государственное бюро расследований.
Об этом Мадяр сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разоблачения
"Службой внутренней безопасности СБС разоблачен чиновник из состава Группировки СБС на факте получения взятки в размере 2000 долларов за трудоустройство в структуру СБС. Материалы и доказательства переданы в ГБР", — заявил командующий.
Бровди отметил, что группировка СБС активно расширяется, привлекая новых людей. По его словам, объединенные в группировке очень разные по назначению и эффективности подразделения работают на фронте в новом формате уже 13 месяцев.
"Работают в едином замысле, единой экосистеме, с единой целью: устоять и уничтожить. Сообщество мотивированных, сплочённых и решительных людей не лишено гастролёров, симулянтов и схематиков. Есть и наркозависимые, бездельники и пьяницы на прицепе — выявляем, обучаем, налаживаем взаимодействие, лечим трудотерапией. К сожалению, не обходится и без попыток проникновения предателей, наводчиков и подлых агентов. Как оказалось, не обходится и без охотников за легкой наживой и взяточников", — рассказал командующий.
В СБС объявлена нулевая терпимость к коррупции
Мадяр заявил, что Управление внутренней безопасности не останется без работы на время войны: "полиграфы дымят, количество проверок ежемесячно исчисляется тройными цифрами".
Кроме того, он заявил о нулевой терпимости "к любым злоупотреблениям, коррупции, насилию, взяточничеству, откатам".
Бровди также призвал сообщать ему на личный служебный электронный адрес о любых нарушениях и злоупотреблениях. Среди нарушений, о которых он призывает сообщать, указаны следующие:
- "мертвые души" и привлечение военнослужащих в невоенных интересах третьих лиц;
- насилие в подразделениях;
- вымогательство денег или поборы, неправомерные финансовые манипуляции;
- предложения откатов при закупках;
- предложения о продаже военного имущества, включая дроны и боеприпасы;
- предложения о трудоустройстве за вознаграждение;
- сексуальные домогательства, буллинг, травля и гендерные нарушения.
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От, як тільки побачимо Бровді серед "кандидатів" у рейтингах попереду ЗЄ - так і почнуть його мочити.
От лишень десь проскочить, що Мадяру довіряють більше ніж ЗЄ, тут і казочці кінець
А покищо на результатах роботи СБС їм просто зручно піаритися.
Він і до 2022 року правильно будував свою роботу і після того просто правильно працює.
Питання тільки в тому, як його це зелене шапіто не збило на взльоті