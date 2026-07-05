В СБС разоблачили чиновника, который брал $2000 за трудоустройство, материалы переданы в ГБР, - Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил о разоблачении в структуре СБС должностного лица, которое за денежное вознаграждение обещало трудоустройство в Силах беспилотных систем. Соответствующие материалы и доказательства переданы в Государственное бюро расследований.

Об этом Мадяр сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали разоблачения

"Службой внутренней безопасности СБС разоблачен чиновник из состава Группировки СБС на факте получения взятки в размере 2000 долларов за трудоустройство в структуру СБС. Материалы и доказательства переданы в ГБР", — заявил командующий.

Бровди отметил, что группировка СБС активно расширяется, привлекая новых людей. По его словам, объединенные в группировке очень разные по назначению и эффективности подразделения работают на фронте в новом формате уже 13 месяцев.

"Работают в едином замысле, единой экосистеме, с единой целью: устоять и уничтожить. Сообщество мотивированных, сплочённых и решительных людей не лишено гастролёров, симулянтов и схематиков. Есть и наркозависимые, бездельники и пьяницы на прицепе — выявляем, обучаем, налаживаем взаимодействие, лечим трудотерапией. К сожалению, не обходится и без попыток проникновения предателей, наводчиков и подлых агентов. Как оказалось, не обходится и без охотников за легкой наживой и взяточников", — рассказал командующий.

В СБС объявлена нулевая терпимость к коррупции

Мадяр заявил, что Управление внутренней безопасности не останется без работы на время войны: "полиграфы дымят, количество проверок ежемесячно исчисляется тройными цифрами".

Кроме того, он заявил о нулевой терпимости "к любым злоупотреблениям, коррупции, насилию, взяточничеству, откатам".

Бровди также призвал сообщать ему на личный служебный электронный адрес о любых нарушениях и злоупотреблениях. Среди нарушений, о которых он призывает сообщать, указаны следующие:

"мертвые души" и привлечение военнослужащих в невоенных интересах третьих лиц;

насилие в подразделениях;

вымогательство денег или поборы, неправомерные финансовые манипуляции;

предложения откатов при закупках;

предложения о продаже военного имущества, включая дроны и боеприпасы;

предложения о трудоустройстве за вознаграждение;

сексуальные домогательства, буллинг, травля и гендерные нарушения.

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