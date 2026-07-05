У СБС викрили посадовця, який брав $2000 за працевлаштування, матеріали передано до ДБР, - Мадяр
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про викриття у структурі СБС посадовця, який за грошову винагороду обіцяв працевлаштування в Силах безпілотних систем. Відповідні матеріали та докази передано до Державного бюро розслідувань.
Про це Мадяр повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі викриття
"Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабаря у розмірі 2000$ за працевлаштування в структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР", - заявив командувач.
Бровді зазначив, що угруповання СБС активно розширюється, залучаючи нових людей. За його словами, обʼєднані в угрупованні дуже різні за призначенням та ефективністю підрозділи працюють на фронті у новому форматі вже 13 місяців.
"Працюють у єдиному задумі, єдиній екосистемі, з єдиною метою: встояти і знищити. Спільнота людей вмотивованих, згуртованих і рішучих, не позбавлена гастролерів, симулянтів та схематозників. Є і наркозалежні, нероби та пияки причепом,- виявляємо, вчимо, злагоджуємо, лікуємо працетерапією. На жаль, не без спроб проникнення зрадників, навідників та хробачих засланців. Як виявилося, не без шукачів легкої наживи та хабарників", - розповів командувач.
У СБС оголошено нульову толерантність до корупці
Мадяр заявив, що Управління внутрішньої безпеки не залишиться без роботи на час війни: "поліграфи димлять, цифра перевірок трьохзначна щомісяця".
Крім того, він заявив про нульову толерантність "до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів".
Бровді також закликав повідомляти йому на персональну службову електронну адресу про будь-які порушення та зловживання. Серед порушень, про які він закликає повідомляти, зазначені такі:
- "мертві душі" та задіяння військовослужбовців у невійськових інтересах третіх осіб;
- насильство у підрозділах;
- вимагання грошей або побори, неправомірні фінансові маніпуляції;
- пропозиції відкатів при закупівлях;
- пропозиції з продажу військового майна, включно з дронами та боєприпасами;
- пропозиції щодо працевлаштування за винагороду;
- сексуальні домагання, булінг, цькування та гендерні порушення.
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От, як тільки побачимо Бровді серед "кандидатів" у рейтингах попереду ЗЄ - так і почнуть його мочити.
От лишень десь проскочить, що Мадяру довіряють більше ніж ЗЄ, тут і казочці кінець
А покищо на результатах роботи СБС їм просто зручно піаритися.
Він і до 2022 року правильно будував свою роботу і після того просто правильно працює.
Питання тільки в тому, як його це зелене шапіто не збило на взльоті