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Новини Хабарництво в армії Хабарники у військових частинах
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У СБС викрили посадовця, який брав $2000 за працевлаштування, матеріали передано до ДБР, - Мадяр

У Силах безпілотних систем викрили посадовця на хабарі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про викриття у структурі СБС посадовця, який за грошову винагороду обіцяв працевлаштування в Силах безпілотних систем. Відповідні матеріали та докази передано до Державного бюро розслідувань.

Про це Мадяр повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі викриття

"Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабаря у розмірі 2000$ за працевлаштування в структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР", - заявив командувач.

Бровді зазначив, що угруповання СБС активно розширюється, залучаючи нових людей. За його словами, обʼєднані в угрупованні дуже різні за призначенням та ефективністю підрозділи працюють на фронті у новому форматі вже 13 місяців.

"Працюють у єдиному задумі, єдиній екосистемі, з єдиною метою: встояти і знищити. Спільнота людей вмотивованих, згуртованих і рішучих, не позбавлена гастролерів, симулянтів та схематозників. Є і наркозалежні, нероби та пияки причепом,- виявляємо, вчимо, злагоджуємо, лікуємо працетерапією. На жаль, не без спроб проникнення зрадників, навідників та хробачих засланців. Як виявилося, не без шукачів легкої наживи та хабарників", - розповів командувач.

У СБС оголошено нульову толерантність до корупці

Мадяр заявив, що Управління внутрішньої безпеки не залишиться без роботи на час війни: "поліграфи димлять, цифра перевірок трьохзначна щомісяця".

Крім того, він заявив про нульову толерантність "до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів".

Бровді також закликав повідомляти йому на персональну службову електронну адресу про будь-які порушення та зловживання. Серед порушень, про які він закликає повідомляти, зазначені такі:

  • "мертві душі" та задіяння військовослужбовців у невійськових інтересах третіх осіб;
  • насильство у підрозділах;
  • вимагання грошей або побори, неправомірні фінансові маніпуляції;
  • пропозиції відкатів при закупівлях;
  • пропозиції з продажу військового майна, включно з дронами та боєприпасами;
  • пропозиції щодо працевлаштування за винагороду;
  • сексуальні домагання, булінг, цькування та гендерні порушення.

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Автор: 

хабар (4798) Бровді Роберт Мадяр (144) Сили безпілотних систем (555)
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Топ коментарі
+3
Бо не загрожує рейтингам.

От, як тільки побачимо Бровді серед "кандидатів" у рейтингах попереду ЗЄ - так і почнуть його мочити.
От лишень десь проскочить, що Мадяру довіряють більше ніж ЗЄ, тут і казочці кінець

А покищо на результатах роботи СБС їм просто зручно піаритися.
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05.07.2026 23:44 Відповісти
+2
Цей дядько мені нравіцца.

Він і до 2022 року правильно будував свою роботу і після того просто правильно працює.

Питання тільки в тому, як його це зелене шапіто не збило на взльоті
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05.07.2026 23:38 Відповісти
+1
"Посадовець"... Дивно, а чого не "військовослужбовець"? Адже це підрозділ ЗСУ.
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05.07.2026 23:49 Відповісти

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