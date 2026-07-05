У СБС викрили посадовця, який брав $2000 за працевлаштування, матеріали передано до ДБР, - Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про викриття у структурі СБС посадовця, який за грошову винагороду обіцяв працевлаштування в Силах безпілотних систем. Відповідні матеріали та докази передано до Державного бюро розслідувань.

Про це Мадяр повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі викриття

"Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабаря у розмірі 2000$ за працевлаштування в структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР", - заявив командувач.

Бровді зазначив, що угруповання СБС активно розширюється, залучаючи нових людей. За його словами, обʼєднані в угрупованні дуже різні за призначенням та ефективністю підрозділи працюють на фронті у новому форматі вже 13 місяців.

"Працюють у єдиному задумі, єдиній екосистемі, з єдиною метою: встояти і знищити. Спільнота людей вмотивованих, згуртованих і рішучих, не позбавлена гастролерів, симулянтів та схематозників. Є і наркозалежні, нероби та пияки причепом,- виявляємо, вчимо, злагоджуємо, лікуємо працетерапією. На жаль, не без спроб проникнення зрадників, навідників та хробачих засланців. Як виявилося, не без шукачів легкої наживи та хабарників", - розповів командувач.

У СБС оголошено нульову толерантність до корупці

Мадяр заявив, що Управління внутрішньої безпеки не залишиться без роботи на час війни: "поліграфи димлять, цифра перевірок трьохзначна щомісяця".

Крім того, він заявив про нульову толерантність "до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів".

Бровді також закликав повідомляти йому на персональну службову електронну адресу про будь-які порушення та зловживання. Серед порушень, про які він закликає повідомляти, зазначені такі:

"мертві душі" та задіяння військовослужбовців у невійськових інтересах третіх осіб;

насильство у підрозділах;

вимагання грошей або побори, неправомірні фінансові маніпуляції;

пропозиції відкатів при закупівлях;

пропозиції з продажу військового майна, включно з дронами та боєприпасами;

пропозиції щодо працевлаштування за винагороду;

сексуальні домагання, булінг, цькування та гендерні порушення.

Дивіться також: Посадовців армійського корпусу підозрюють у поборах з військових: інкримінують 274 тис. грн. ФОТОрепортаж