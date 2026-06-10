Посадовців армійського корпусу підозрюють у поборах з військових: інкримінують 274 тис. грн. ФОТОрепортаж

Трьох посадовців армійського корпусу на Харківщині підозрюють у поборах із військових.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Про підозру повідомили начальнику логістики - заступнику командира корпусу, начальнику відділу логістики штабу та офіцеру організаційно-планового відділу логістики.









"Військовослужбовців вносили до документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання, що давало підстави для нарахування додаткової винагороди. За включення до відповідних рапортів з підлеглих, за версією слідства, вимагали гроші.



Слідство вважає, що схему в грудні 2025 року організував начальник логістики – заступник командира корпусу, залучивши двох підлеглих. У лютому 2026 року начальник відділу логістики за його вказівкою поставив підлеглому офіцеру вимогу систематично передавати кошти за включення його та інших військовослужбовців до рапортів на виплату "бойових", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, відмова від таких виплат могла спричинити негативні наслідки під час проходження служби.

23 березня 2026 року один із підозрюваних отримав 40 тис. грн за включення військовослужбовців до рапортів на виплату додаткової винагороди за лютий. Згодом він зажадав ще 36 тис. грн за березень, а також доручив зібрати 154 тис. грн з інших військових. Загалом йшлося про 190 тис. грн, які підозрювані отримали 29 квітня у службовому кабінеті.

28 травня посадовців затримали після одержання ще 44 тис. грн неправомірної вигоди.





Загалом їм інкримінують суму у 274 тис. грн.

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Було проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних, в автомобілях та на території військового корпусу.

Вилучено документацію щодо нарахування і виплати додаткової винагороди, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшет, а також 343 тис. грн, 9 900 доларів США та 80 євро.







Наразі трьом посадовцям інкримінують одержання неправомірної вигоди. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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