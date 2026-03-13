На Хмельниччині поліцейські повідомили про підозру посадовцю ТЦК, викритому на хабарі
На Хмельниччині поліцейські повідомили про підозру посадовцю ТЦК, - він отримував хабарі за непризов працівників підприємства на військову службу.
Сума неправомірної вигоди, отриманої фігурантом, склала понад 170 тисяч доларів, більш як 300 тисяч гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з метою власного збагачення висунув вимогу заступнику директора товариства з обмеженою відповідальністю щодо надання неправомірної вигоди.
В обмін на позитивне вирішення питання щодо непризову працівників підприємства на військову службу він отримав у постійне користування два автомобілі, що належать товариству, — Renault Duster та Renault Sandero.
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