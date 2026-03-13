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Новини Хабарники у військових частинах
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На Хмельниччині поліцейські повідомили про підозру посадовцю ТЦК, викритому на хабарі

На Хмельниччині поліцейські повідомили про підозру посадовцю ТЦК

На Хмельниччині поліцейські повідомили про підозру посадовцю ТЦК, - він отримував хабарі за непризов працівників підприємства на військову службу.

Сума неправомірної вигоди, отриманої фігурантом, склала понад 170 тисяч доларів, більш як 300 тисяч гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з метою власного збагачення висунув вимогу заступнику директора товариства з обмеженою відповідальністю щодо надання неправомірної вигоди.

В обмін на позитивне вирішення питання щодо непризову працівників підприємства на військову службу він отримав у постійне користування два автомобілі, що належать товариству, — Renault Duster та Renault Sandero.

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Автор: 

хабар (4795) Нацполіція (15773) ТЦК та СП (1223) Хмельницька область (1098)
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