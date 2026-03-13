На Хмельнитчине полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК в связи со взяточничеством

В Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК: он получал взятки за отказ от призыва сотрудников предприятия на военную службу.

Сумма неправомерной выгоды, полученной фигурантом, составила более 170 тысяч долларов и более 300 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина, занимая должность начальника одного из отделов Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, с целью личного обогащения выдвинул требование заместителю директора общества с ограниченной ответственностью о предоставлении неправомерной выгоды.

В обмен на положительное решение вопроса о непризыве работников предприятия на военную службу он получил в постоянное пользование два автомобиля, принадлежащих обществу, - Renault Duster и Renault Sandero.

