На Хмельнитчине полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК в связи со взяточничеством
В Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК: он получал взятки за отказ от призыва сотрудников предприятия на военную службу.
Сумма неправомерной выгоды, полученной фигурантом, составила более 170 тысяч долларов и более 300 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, мужчина, занимая должность начальника одного из отделов Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, с целью личного обогащения выдвинул требование заместителю директора общества с ограниченной ответственностью о предоставлении неправомерной выгоды.
В обмен на положительное решение вопроса о непризыве работников предприятия на военную службу он получил в постоянное пользование два автомобиля, принадлежащих обществу, - Renault Duster и Renault Sandero.
