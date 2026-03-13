На Хмельнитчине полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК в связи со взяточничеством

В Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК

В Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК: он получал взятки за отказ от призыва сотрудников предприятия на военную службу.

Сумма неправомерной выгоды, полученной фигурантом, составила более 170 тысяч долларов и более 300 тысяч гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным следствия, мужчина, занимая должность начальника одного из отделов Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, с целью личного обогащения выдвинул требование заместителю директора общества с ограниченной ответственностью о предоставлении неправомерной выгоды.

В обмен на положительное решение вопроса о непризыве работников предприятия на военную службу он получил в постоянное пользование два автомобиля, принадлежащих обществу, - Renault Duster и Renault Sandero.

Читайте также: $4000 за "решение вопросов" с воинским учетом: на Буковине задержан чиновник ТЦК. ФОТОрепортаж

13.03.2026 16:23 Ответить
Нашла жаба гадюку
13.03.2026 16:34 Ответить
О! Вже посадовець тцк? Як на хабарі погоріли то посадовці, як бусярять до працівники тцк, як їх гамселять чи ножі встромляють то військові тцк, яка різнобарвна професія!
13.03.2026 16:35 Ответить
Свята людина
13.03.2026 16:41 Ответить
То хто вони такі бойци ТЦКашного гадючника - посадовці, військовослужбовці, працівники. Ну якийсь підпільник Кіндрат.
13.03.2026 16:46 Ответить
Правду люди кажуть кацапам , що тут не наливають...
13.03.2026 17:19 Ответить
Ось мета зебiла i досягнута: зтровити вiйськових з цивiльними та перескубти тих самих вiйськових промiж собов, мовляв на передок ТЦК мало дае рекрутiв... РИБА ГНiЕ З ГОЛОВИ, або й не гние, якщо цiль - пiдiрвати краiiну зсередини.
13.03.2026 17:06 Ответить
Як би ТЦКашникiв не величали(посадовцi, військовослужбовці, працівники), та вони в першу чергу - вiйськовi i мають займатися своiм прямим обов`язком по захисту краiни... Рекрутами мае займатися держава, ще й нести за це вiдповiдальнiсть... Бо хто як не держава, мае вести облiк вiйськовозобов`язаних, призивникiв... А не на словах приказати вiйськовим з ТЦК красти на вулицi "котiв у мiшку".
13.03.2026 17:18 Ответить
 
 