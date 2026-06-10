Чиновников армейского корпуса подозревают в вымогательстве у военных: инкриминируют 274 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трёх должностных лиц армейского корпуса в Харьковской области подозревают в вымогательстве денег у военнослужащих.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

О подозрении сообщили начальнику логистики – заместителю командира корпуса, начальнику отдела логистики штаба и офицеру организационно-планового отдела логистики.









"Военнослужащих вносили в документы как выполняющих боевые или специальные задачи, что давало основания для начисления дополнительного вознаграждения. За включение в соответствующие рапорты подчиненных, по версии следствия, вымогали деньги.



Следствие считает, что схему в декабре 2025 года организовал начальник логистики – заместитель командира корпуса, привлекая двух подчиненных. В феврале 2026 года начальник отдела логистики по его указанию поставил подчиненному офицеру требование систематически передавать средства за включение его и других военнослужащих в рапорты на выплату "боевых", - говорится в сообщении.

Читайте: В Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК, уличенному во взяточничестве

По данным следствия, отказ от таких выплат мог повлечь за собой негативные последствия во время прохождения службы.

23 марта 2026 года один из подозреваемых получил 40 тыс. грн за включение военнослужащих в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения за февраль. Впоследствии он потребовал еще 36 тыс. грн за март, а также поручил собрать 154 тыс. грн с других военных. Всего речь шла о 190 тыс. грн, которые подозреваемые получили 29 апреля в служебном кабинете.

28 мая чиновников задержали после получения еще 44 тыс. грн неправомерной выгоды.





Всего им инкриминируют сумму в 274 тыс. грн.

Читайте также: 300 тыс. грн за перевод в тыловое подразделение: в Одессе задержан чиновник РТЦК и СП. ФОТОрепортаж

Были проведены обыски по местам проживания подозреваемых, в автомобилях и на территории военного корпуса.

Изъята документация по начислению и выплате дополнительного вознаграждения, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, планшет, а также 343 тыс. грн, 9 900 долларов США и 80 евро.







В настоящее время трем должностным лицам инкриминируется получение неправомерной выгоды. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требовали 100 тыс. грн у подчиненного за "беспрепятственное" прохождение службы: разоблачены военнослужащие в Днепропетровской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж