Чиновников армейского корпуса подозревают в вымогательстве у военных: инкриминируют 274 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
Трёх должностных лиц армейского корпуса в Харьковской области подозревают в вымогательстве денег у военнослужащих.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
О подозрении сообщили начальнику логистики – заместителю командира корпуса, начальнику отдела логистики штаба и офицеру организационно-планового отдела логистики.
"Военнослужащих вносили в документы как выполняющих боевые или специальные задачи, что давало основания для начисления дополнительного вознаграждения. За включение в соответствующие рапорты подчиненных, по версии следствия, вымогали деньги.
Следствие считает, что схему в декабре 2025 года организовал начальник логистики – заместитель командира корпуса, привлекая двух подчиненных. В феврале 2026 года начальник отдела логистики по его указанию поставил подчиненному офицеру требование систематически передавать средства за включение его и других военнослужащих в рапорты на выплату "боевых", - говорится в сообщении.
По данным следствия, отказ от таких выплат мог повлечь за собой негативные последствия во время прохождения службы.
23 марта 2026 года один из подозреваемых получил 40 тыс. грн за включение военнослужащих в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения за февраль. Впоследствии он потребовал еще 36 тыс. грн за март, а также поручил собрать 154 тыс. грн с других военных. Всего речь шла о 190 тыс. грн, которые подозреваемые получили 29 апреля в служебном кабинете.
28 мая чиновников задержали после получения еще 44 тыс. грн неправомерной выгоды.
Всего им инкриминируют сумму в 274 тыс. грн.
Были проведены обыски по местам проживания подозреваемых, в автомобилях и на территории военного корпуса.
Изъята документация по начислению и выплате дополнительного вознаграждения, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, планшет, а также 343 тыс. грн, 9 900 долларов США и 80 евро.
В настоящее время трем должностным лицам инкриминируется получение неправомерной выгоды. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
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не може бути!!!!
у нас же тільки один армійський корпус воює.
весь київ заліплений!