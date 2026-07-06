Два танкери та нафтобазу уражено в Криму. На Брянщині атаковано дві ЗРК С-400, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили танкери, що йшли до окупованого Криму із Росії. Також атаковано нафтобазу в окупованій Керчі та дві ЗРК С-400 у Брянській області РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, в Азовському морі СБС спільно із ВМС ЗСУ уразили два танкери з бензином, що йшли із Таганрогу в окупований Крим.

"Два танкера тіньового флоту доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрог кожний по 7000 тон горючки (обʼєм 200 вагонів-цистерн)", - йдеться в повідомленні.

Також атаковано нафтобазу в окупованій Керчі.

Читайте: У СБС викрили посадовця, який брав $2000 за працевлаштування, матеріали передано до ДБР, - Мадяр

"Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено на вогневій позиції у Брянщині та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 "Тріумф", що використовуються за пусків балістичних ракет по наземним цілям, та РЛС Небо-У в Криму", - додав командувач.

Деталі цілей:

Танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Нафтобаза "Керч", нп Керч, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

РЛС "НЕБО-У", нп Керч, АР Крим, Загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ЗРК С-400 "Тріумф", нп Глазівка, АР Крим, Загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ЗРК С-400 "Тріумф", нп Косенки, Брянська обл., 413 оп СБС "Рейд".

Дивіться: Об’єкт енергетики в Криму та два танкери з бензином в Азовському морі уразили СБС, - Мадяр. ВIДЕО