Только что СБС поразили в Азовском море еще два танкера РФ, - Мадяр
Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море ещё два российских танкера.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Только что "Птицы" СБС потопили в Азовском море еще два танкера. Номера 9 и 10 за текущие сутки, всего 12 судов", — говорится в сообщении.
Отчет о поражениях будет обнародован 8 июля.
Что этому предшествовало?
- 7 июля командующий СБС заявил, что бойцы поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ, 1 сухогруз и 1 паром.
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