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Новости Теневой флот России Взрывы на танкерах РФ
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Только что СБС поразили в Азовском море еще два танкера РФ, - Мадяр

Удары по российским танкерам: СБС поразили ещё две цели

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море ещё два российских танкера.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Только что "Птицы" СБС потопили в Азовском море еще два танкера. Номера 9 и 10 за текущие сутки, всего 12 судов", — говорится в сообщении.

Отчет о поражениях будет обнародован 8 июля.

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Что этому предшествовало?

  • 7 июля командующий СБС заявил, что бойцы поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ, 1 сухогруз и 1 паром.

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Автор: 

Крым (26037) Бровди Роберт Мадяр (146) Силы беспилотных систем (552)
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Топ комментарии
+13
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07.07.2026 16:30 Ответить
+9
В бердянський порт десяток шторм шедоу ще б
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07.07.2026 16:36 Ответить
+9
Слава ЗСУ !!!
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07.07.2026 16:43 Ответить

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