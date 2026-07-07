Только что СБС поразили в Азовском море еще два танкера РФ, - Мадяр

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море ещё два российских танкера.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Только что "Птицы" СБС потопили в Азовском море еще два танкера. Номера 9 и 10 за текущие сутки, всего 12 судов", — говорится в сообщении.

Отчет о поражениях будет обнародован 8 июля.

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Что этому предшествовало?

7 июля командующий СБС заявил, что бойцы поразили 8 танкеров "теневого флота" РФ, 1 сухогруз и 1 паром.

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