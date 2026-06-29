Тіньовий флот РФ: капітана танкера Deliver відпустили після затримання, однак судно залишається під арештом у Франції

Капітана танкера Deliver, який пов’язують із російським тіньовим флотом, звільнили після затримання у Франції, однак саме судно залишається під арештом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro з посиланням на прокуратуру Марселя.

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Танкер під арештом, розслідування триває

За даними прокуратури, термін утримання капітана під вартою завершився напередодні о 16.35 після двох діб, передбачених законом.

"Капітан повернувся на судно, яке і надалі перебуває під адміністративним арештом згідно з рішенням від 26 червня 2026 року, виданого Департаментом територій та моря департаменту Буш-дю-Рон", – йдеться у пресрелізі.

Танкер залишається на якорі в затоці Фос-сюр-Мер поблизу Марселя. На його борту перебувають 25 членів екіпажу чотирьох національностей.

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Судно було перехоплене французькими військово-морськими силами 23 червня біля Сицилії під час перевірки прапора, передбаченої міжнародними конвенціями. Танкер прямував під прапором Камеруну з російського порту Приморськ до Сінгапуру через Суецький канал.

Після перевірки прокуратура Марселя почала розслідування. Судно змінило курс і в супроводі ВМС Франції прибуло до району порту Фос-сюр-Мер.

За інформацією французьких медіа, Deliver внесений до списку суден, виключених із реєстру камерунського прапора, складеного Міністерством транспорту Камеруну 29 травня. Також із лютого 2025 року танкер перебуває у санкційному списку Європейського Союзу.

Це вже п’ятий танкер, який Франція перехопила з вересня 2025 року через підозру у належності до російського тіньового флоту. Раніше зупиняли судна Tagor, Deyna, Grinch і Boracay. Танкер Tagor досі залишається заблокованим.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та Європа не дозволять російському тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати війну РФ.

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