Теневой флот РФ: капитана танкера Deliver отпустили после задержания, однако судно остается под арестом во Франции

Капитана танкера "Deliver", которого связывают с российским теневым флотом, освободили после задержания во Франции, однако само судно по-прежнему находится под арестом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Марселя.

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Танкер под арестом, расследование продолжается

По данным прокуратуры, срок содержания капитана под стражей истек накануне в 16:35 после двух суток, предусмотренных законом.

"Капитан вернулся на судно, которое по-прежнему находится под административным арестом в соответствии с решением от 26 июня 2026 года, вынесенным Департаментом территорий и моря департамента Буш-дю-Рон", - говорится в пресс-релизе.

Танкер остается на якоре в бухте Фос-сюр-Мер недалеко от Марселя. На его борту 25 членов экипажа четырех национальностей.

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Судно было перехвачено французскими военно-морскими силами 23 июня у берегов Сицилии во время проверки флага, предусмотренной международными конвенциями. Танкер следовал под флагом Камеруна из российского порта Приморск в Сингапур через Суэцкий канал.

После проверки прокуратура Марселя начала расследование. Судно изменило курс и в сопровождении ВМС Франции прибыло в район порта Фос-сюр-Мер.

По информации французских СМИ, Deliver внесен в список судов, исключенных из реестра камерунского флага, составленный Министерством транспорта Камеруна 29 мая. Также с февраля 2025 года танкер находится в санкционном списке Европейского Союза.

Это уже пятый танкер, который Франция перехватила с сентября 2025 года по подозрению в принадлежности к российскому теневому флоту. Ранее останавливали суда "Tagor", "Deyna", "Grinch" и "Boracay". Танкер "Tagor" до сих пор остается заблокированным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Европа не позволят российскому теневому флоту обходить санкции и финансировать войну РФ.

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