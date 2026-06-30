Теневой флот РФ: капитана танкера Deliver отпустили после задержания, однако судно остается под арестом во Франции
Капитана танкера "Deliver", которого связывают с российским теневым флотом, освободили после задержания во Франции, однако само судно по-прежнему находится под арестом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Марселя.
Танкер под арестом, расследование продолжается
По данным прокуратуры, срок содержания капитана под стражей истек накануне в 16:35 после двух суток, предусмотренных законом.
"Капитан вернулся на судно, которое по-прежнему находится под административным арестом в соответствии с решением от 26 июня 2026 года, вынесенным Департаментом территорий и моря департамента Буш-дю-Рон", - говорится в пресс-релизе.
Танкер остается на якоре в бухте Фос-сюр-Мер недалеко от Марселя. На его борту 25 членов экипажа четырех национальностей.
Судно было перехвачено французскими военно-морскими силами 23 июня у берегов Сицилии во время проверки флага, предусмотренной международными конвенциями. Танкер следовал под флагом Камеруна из российского порта Приморск в Сингапур через Суэцкий канал.
После проверки прокуратура Марселя начала расследование. Судно изменило курс и в сопровождении ВМС Франции прибыло в район порта Фос-сюр-Мер.
По информации французских СМИ, Deliver внесен в список судов, исключенных из реестра камерунского флага, составленный Министерством транспорта Камеруна 29 мая. Также с февраля 2025 года танкер находится в санкционном списке Европейского Союза.
Это уже пятый танкер, который Франция перехватила с сентября 2025 года по подозрению в принадлежности к российскому теневому флоту. Ранее останавливали суда "Tagor", "Deyna", "Grinch" и "Boracay". Танкер "Tagor" до сих пор остается заблокированным.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Европа не позволят российскому теневому флоту обходить санкции и финансировать войну РФ.
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