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Новости Теневой флот России
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Танкер "теневого флота" РФ, захваченный Францией, передали прокуратуре Марселя

Танкер Deliver российского теневого флота

Во Франции танкер "Deliver" из российского "теневого флота", задержанный 23 июня, был передан прокуратуре Марселя.

Об этом сообщила морская префектура Средиземноморья, передает Цензор.НЕТ.

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Судьба судна после задержания 

Нефтяное судно в сопровождении ВМС Франции прибыло в залив Фос. Далее его поставят на якорь, судно останется в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования по факту нарушения требований относительно флага.

Для надлежащего проведения расследования вокруг танкера установлена зона запрета на плавание (500 м) и полёт (почти 3 км). За соблюдением правил будут следить подразделения морской жандармерии и ВМС.

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  • По данным ГУР, судно Deliver находится под санкциями Евросоюза, Украины, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии.
  • Этот танкер ходит под флагом Камеруна и с 2024 года в обход санкций перевозит российскую нефть из порта Приморск преимущественно в Китай и Индию.

Другие задержания

Известно, что 20 марта 2026 года Франция задержала в Средиземном море танкер, связанный с российским "теневым флотом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкеры "теневого флота" РФ начали менять маршруты в обход Ла-Манша, — СМИ

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