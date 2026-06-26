Танкер "тіньового флоту" РФ, захоплений Францією, передали прокуратурі Марселя

У Франції перехоплений 23 червня танкер Deliver російського "тіньового флоту" передали прокуратурі Марселя.

Про це повідомила морська префектура Середземномор’я, інформує Цензор.НЕТ.

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Доля судна після затримання

Нафтове судно у супроводі ВМС Франції прибуло до затоки Фос. Далі його поставлять на якір, судно залишатиметься у розпорядженні прокурора Марселя в рамках розслідування за фактом порушення вимог щодо прапора.

Для належного проведення розслідування навколо танкера встановили зону заборони для плавання (500 м) та польоту (майже 3 км). За дотриманням правил стежитимуть підрозділи морської жандармерії та ВМС.

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За даними ГУР, судно Deliver перебуває під санкціями Євросоюзу, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії.

Цей танкер ходить під прапором Камеруну і з 2024 року в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.

Інші затримання

Відомо, що 20 березня 2026 Франція затримала танкер, пов’язаний із російським "тіньовим флотом", у Середземному морі.

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