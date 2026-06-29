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Россия расширила "теневой флот" до 21 судна, несмотря на западные санкции, - Bloomberg

Россия расширила теневой флот до 21 судна, несмотря на западные санкции

Несмотря на западные санкции, Россия расширила "теневой" газовый флот до 21 судна и продолжает привлекать новые танкеры для вывоза сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Bloomberg, передаетЦензор.НЕТ.

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Подробности

К флоту присоединился танкер Arctic Express — 19-летнее судно, которое в мае сменило флаг на российский. Оно впервые загрузило газ на плавучем хранилище Saam в Мурманске, обслуживающем подсанкционный проект Arctic LNG 2. И хранилище Saam, и сам проект Arctic LNG 2 находятся под санкциями США.

Ранее танкер находился под управлением греческой компании. В середине мая право собственности перешло к петербургской Smp Techmanagement LLC, которая уже владеет тремя другими газовыми судами в составе "теневого флота" России.

По данным Bloomberg, в мае Arctic LNG 2 экспортировал более 400 тысяч тонн газа — рекорд для объекта, который начал отгрузки в 2024 году.

Смотрите: Франция задержала очередной танкер "теневого флота" РФ. ВИДЕО

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