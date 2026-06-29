Росія розширила "тіньовий флот" до 21 судна попри західні санкції, — Bloomberg

Попри західні санкції, Росія розширила "тіньовий" газовий флот до 21 судна і продовжує залучати нові танкери для вивезення зрідженого природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До флоту приєднався танкер Arctic Express - 19-річне судно, яке у травні змінило прапор на російський. Воно вперше завантажило газ на плавучому сховищі Saam у Мурманську, що обслуговує підсанкційний проєкт Arctic LNG 2. І сховище Saam, і сам проєкт Arctic LNG 2 перебувають під санкціями США.

Раніше танкер перебував під управлінням грецької компанії. У середині травня право власності перейшло до петербурзької Smp Techmanagement LLC, яка вже володіє трьома іншими газовими суднами в складі "тіньового флоту" Росії.

За даними Bloomberg, у травні Arctic LNG 2 експортував понад 400 тисяч тонн газу — рекорд для об'єкта, який розпочав відвантаження 2024 року.

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