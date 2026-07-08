Морской дрон Sea Baby поразил танкер "теневого флота" РФ в Черном море, - СБУ. ВИДЕО

Утром 8 июля морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в состав "теневого флота" РФ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Детали поражения

Отмечается, что на момент удара судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты, в исключительной экономической зоне Украины. Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения. Вражеская авиация пыталась противодействовать морскому дрону СБУ, но безрезультатно.

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Подробнее о танкере

Танкер Blue находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций.

Он относится к классу Suezmax - крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

"Поражение судов "теневого флота" является частью системной работы СБУ по снижению экономического потенциала государства-агрессора. Именно с помощью таких танкеров Россия обходит международные санкции и получает миллиардные доходы от экспорта нефти, которые направляет на финансирование войны против Украины.

С точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны, такие суда являются абсолютно законными военными целями. Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает цену российской военной логистики и ослабляет финансовую основу РФ для продолжения агрессии", - добавили в СБУ.

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