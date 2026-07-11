Оккупанты сняли на видео поражение российских танкеров "теневого флота" в Азовском море. ВИДЕО

В сети появились видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели момент поражения российских танкеров в акватории Азовского моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора нанесли удары по плавсредствам противника в Азовском море.

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По имеющимся данным, было поражено 21 российский танкер.

На одном из видео российский моряк заснял взрыв рядом со своим судном во время атаки.

На других кадрах виден горящий танкер "теневого флота" РФ у берега.

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