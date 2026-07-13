Четверту добу поспіль в акваторії Азовського моря палає російський тіньовий флот після атак українських дронів. ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднили кадри пожеж в акваторії Азовського моря. Четверту добу поспіль там продовжують палати судна російського тіньового флоту, які зазнали успішних ударів з боку українських ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеозаписах зафіксовано густі стовпи диму та відкрите полум'я на уражених об'єктах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За попередніми даними, атаковані судна використовувалися країною-агресором для транспортування нафтопродуктів та забезпечення військової логістики в обхід міжнародних санкцій. Ефективні дії українських дронів завдали суттєвих збитків спроможностям окупантів з перевезення стратегічних вантажів у цьому регіоні.

Дивіться: За тиждень уражено 90 суден РФ в Азовському морі, за ніч – 14, - командувач СБС Бровді. ВIДЕО

Також дивіться: Морський дрон Sea Baby уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - СБУ. ВIДЕО