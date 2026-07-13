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Новини Відео Тіньовий флот Росії Удари по нафтопортах РФ
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Четверту добу поспіль в акваторії Азовського моря палає російський тіньовий флот після атак українських дронів. ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднили кадри пожеж в акваторії Азовського моря. Четверту добу поспіль там продовжують палати судна російського тіньового флоту, які зазнали успішних ударів з боку українських ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеозаписах зафіксовано густі стовпи диму та відкрите полум'я на уражених об'єктах.

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За попередніми даними, атаковані судна використовувалися країною-агресором для транспортування нафтопродуктів та забезпечення військової логістики в обхід міжнародних санкцій. Ефективні дії українських дронів завдали суттєвих збитків спроможностям окупантів з перевезення стратегічних вантажів у цьому регіоні. 

Дивіться: За тиждень уражено 90 суден РФ в Азовському морі, за ніч – 14, - командувач СБС Бровді. ВIДЕО

Також дивіться: Морський дрон Sea Baby уразив танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - СБУ. ВIДЕО

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Азовське море (1576) знищення (10540) танкер (585) дрони (8692)
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Топ коментарі
+6
"Четвертые сутки пылают станицы" (с)
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13.07.2026 09:25 Відповісти
+4
враховуючи глибину, скільки буде доступних об'єктів для дайвінгу
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13.07.2026 09:34 Відповісти
+3
Якщо на болотах почнеться голод через неможливість зібрати урожай, то відразу набіжать великі гуманісти з ООН та Червоного Хреста і почнуть надавати гуманітарну допомогу кацапам. Та і деякі країни наввипередки поспішать рятувати рабсеюшку.
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13.07.2026 09:42 Відповісти

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