Четверту добу поспіль в акваторії Азовського моря палає російський тіньовий флот після атак українських дронів. ВIДЕО
У соціальних мережах оприлюднили кадри пожеж в акваторії Азовського моря. Четверту добу поспіль там продовжують палати судна російського тіньового флоту, які зазнали успішних ударів з боку українських ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеозаписах зафіксовано густі стовпи диму та відкрите полум'я на уражених об'єктах.
За попередніми даними, атаковані судна використовувалися країною-агресором для транспортування нафтопродуктів та забезпечення військової логістики в обхід міжнародних санкцій. Ефективні дії українських дронів завдали суттєвих збитків спроможностям окупантів з перевезення стратегічних вантажів у цьому регіоні.
Топ коментарі
+6 Fish Man
показати весь коментар13.07.2026 09:25 Відповісти Посилання
+4 alexey prus
показати весь коментар13.07.2026 09:34 Відповісти Посилання
+3 Vujko Donetski
показати весь коментар13.07.2026 09:42 Відповісти Посилання
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