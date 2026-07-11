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Губернатор Ростовської області поскаржився на атаку дронів на чотири судна у Таганрозькій затоці: серед них - танкер із метанолом
У Ростовській області Росії безпілотники завдали удару по чотирьох суднах, що перебували в акваторії Таганрозької затоки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Перші деталі щодо атаки
За його інформацією, атаки зазнали чотири судна різного призначення в Таганрозькій затоці. Слюсар стверджує, що начебто загинула одна людина - матрос технічного судна.
Окрім того, він переконує, що російська ППО знищила понад 15 безпілотників - над Таганрогом, а також в Азовському та Неклинівському районах.
Також зазначається, що серед уражених суден - танкер, що перевозив метанол. Як переконує губернатор, загрози витоку або розливу небезпечної речовини немає, а самі судна зазнали незначних пошкоджень.
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