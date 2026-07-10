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Новини Тіньовий флот Росії Удари по Криму
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СБС вночі уразили ще 13 танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі, - Мадяр

Сили безпілотних систем за ніч 10 липня уразили ще 13 суден "тіньового флоту" РФ поблизу тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

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Деталі

Зокрема, цілями влучних ударів вночі стали: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром і 1 морський буксир.

Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС результативно уразили 41 військову ціль.

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Інші ураження

"У межах проєкту "Кримський рубильник off" вночі віддзьобано 5 електропідстанцій:

  • ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне, Крим
  • ПС 110 кВ "Саки", Крим
  • ПС 110 кВ "Майнаки", Євпаторія
  • ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведеве, Крим
  • ПС 35 кВ "Медведеве", нп Медведеве, Крим", – додав Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палаючі танкери "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО+СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Азовське море (1570) Крим (14234) танкер (579) Бровді Роберт Мадяр (151) Сили безпілотних систем (567)
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Топ коментарі
+13
Я так розумію наш Роберт ще нічого не починав. Наснаги та удачі тобі Мадяре.
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10.07.2026 17:55 Відповісти
+3
Тут питання глибше - невже в Криму така "срака"? Бо тільки цим можна пояснить той факт, що кацапи з такою упертістю женуть свої танкери, "під розстріл"...
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10.07.2026 18:21 Відповісти
+2
Азовское море с Украинским городом Таганрогом и Украинской Кубанью- внутреннее море Украины. Разрешение у Мадяра спросили прежде чем там шастать?
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10.07.2026 18:25 Відповісти

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