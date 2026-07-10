СБС вночі уразили ще 13 танкерів "тіньового флоту" РФ в Азовському морі, - Мадяр
Сили безпілотних систем за ніч 10 липня уразили ще 13 суден "тіньового флоту" РФ поблизу тимчасово окупованого Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
Деталі
Зокрема, цілями влучних ударів вночі стали: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром і 1 морський буксир.
Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС результативно уразили 41 військову ціль.
Інші ураження
"У межах проєкту "Кримський рубильник off" вночі віддзьобано 5 електропідстанцій:
- ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне, Крим
- ПС 110 кВ "Саки", Крим
- ПС 110 кВ "Майнаки", Євпаторія
- ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Медведеве, Крим
- ПС 35 кВ "Медведеве", нп Медведеве, Крим", – додав Мадяр.
Топ коментарі
+13 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар10.07.2026 17:55 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар10.07.2026 18:21 Відповісти Посилання
+2 Green Bill #603485
показати весь коментар10.07.2026 18:25 Відповісти Посилання
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