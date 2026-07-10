СБС ночью поразили ещё 13 танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море, — Мадяр. ВИДЕО
Силы беспилотных систем в ночь на 10 июля поразили ещё 13 судов "теневого флота" РФ вблизи временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).
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В частности, целями точных ударов ночью стали: 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир.
В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ВОТ "Птахи" СБС результативно поразили 41 военную цель.
Другие поражения
"В рамках проекта "Крымский рубильник off" ночью были выведены из строя 5 электроподстанций:
- ПС 110 кВ "Берегово", нп Молочное, Крым
- ПС 110 кВ "Саки", Крым
- ПС 110 кВ "Майнаки", Евпатория
- ПО 110 кВ "Новоозерная", пгт Медведево, Крым
- ПО 35 кВ "Медведево", населенный пункт Медведево, Крым", – добавил Мадяр.
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+16 ОсвальдКоблпот #588757
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+4 Яр Холодний
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+3 Green Bill #603485
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