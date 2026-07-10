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Новости Теневой флот России Удары по Крыму
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СБС ночью поразили ещё 13 танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море, — Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем в ночь на 10 июля поразили ещё 13 судов "теневого флота" РФ вблизи временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

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Подробности

В частности, целями точных ударов ночью стали: 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир.

В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ВОТ "Птахи" СБС результативно поразили 41 военную цель.

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Другие поражения

"В рамках проекта "Крымский рубильник off" ночью были выведены из строя 5 электроподстанций:

  • ПС 110 кВ "Берегово", нп Молочное, Крым
  • ПС 110 кВ "Саки", Крым
  • ПС 110 кВ "Майнаки", Евпатория
  • ПО 110 кВ "Новоозерная", пгт Медведево, Крым
  • ПО 35 кВ "Медведево", населенный пункт Медведево, Крым", – добавил Мадяр.

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Автор: 

Азовское море (1554) Крым (26046) танкер (270) Бровди Роберт Мадяр (150) Силы беспилотных систем (560)
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Топ комментарии
+16
Я так розумію наш Роберт ще нічого не починав. Наснаги та удачі тобі Мадяре.
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10.07.2026 17:55 Ответить
+4
Тут питання глибше - невже в Криму така "срака"? Бо тільки цим можна пояснить той факт, що кацапи з такою упертістю женуть свої танкери, "під розстріл"...
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10.07.2026 18:21 Ответить
+3
Азовское море с Украинским городом Таганрогом и Украинской Кубанью- внутреннее море Украины. Разрешение у Мадяра спросили прежде чем там шастать?
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10.07.2026 18:25 Ответить

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