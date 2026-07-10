СБС ночью поразили ещё 13 танкеров "теневого флота" РФ в Азовском море, — Мадяр. ВИДЕО

Силы беспилотных систем в ночь на 10 июля поразили ещё 13 судов "теневого флота" РФ вблизи временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

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В частности, целями точных ударов ночью стали: 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир.

В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ВОТ "Птахи" СБС результативно поразили 41 военную цель.

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Другие поражения

"В рамках проекта "Крымский рубильник off" ночью были выведены из строя 5 электроподстанций:

ПС 110 кВ "Берегово", нп Молочное, Крым

ПС 110 кВ "Саки", Крым

ПС 110 кВ "Майнаки", Евпатория

ПО 110 кВ "Новоозерная", пгт Медведево, Крым

ПО 35 кВ "Медведево", населенный пункт Медведево, Крым", – добавил Мадяр.

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