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Новости Теневой флот России Взрывы на танкерах РФ
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Горящие танкеры "теневого флота" РФ в Азовском море. ВИДЕО + СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Спутник зафиксировал поврежденные российские танкеры в Азовском море.

Фотографии опубликовал проект "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Фотографии сделаны 9 июля. На них видны последствия масштабной атаки украинских беспилотников на российскую морскую логистику.

На одном из кадров в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на танкере. На расстоянии примерно 10 километров от него — еще одно судно с видимыми признаками повреждений. Разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс и тип судна", — пишет издание.

Горящие российские танкеры: вид из космоса
Горящие российские танкеры: вид из космоса

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Тем самым в сети публикуются несколько видеозаписей, на которые сняты горящие российские суда.

Что этому предшествовало?

  • 9 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении в общей сложности 35 судов "теневого флота" РФ за 4 дня.

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Автор: 

Азовское море (1554) танкер (270)
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Топ комментарии
+13
аби тільки дощ не пішов
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10.07.2026 14:13 Ответить
+6
ТОму що раніше пальне в Крим возили автотранспортом, або залізницею... А зараз ці артерії перебиті, і кацапи взялися возить танкерами прибережного каботажу ("ріка-море"). Ті танкери, які возили нафту на експорт, наші хлопці лише "калічили" - пошкоджували двигуни та рульову групу. Та й били по пустих. Там завдання було - просто вивести з ладу... Щоб не возили нафту... Тут завдання в іншому - щоб не привезли пальне...
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10.07.2026 14:39 Ответить
+4
Нафтопродуктам та самій нафті дощ пофігу 😁
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10.07.2026 14:25 Ответить

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