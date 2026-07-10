Горящие танкеры "теневого флота" РФ в Азовском море. ВИДЕО + СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Спутник зафиксировал поврежденные российские танкеры в Азовском море.
Фотографии опубликовал проект "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
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Фотографии сделаны 9 июля. На них видны последствия масштабной атаки украинских беспилотников на российскую морскую логистику.
На одном из кадров в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на танкере. На расстоянии примерно 10 километров от него — еще одно судно с видимыми признаками повреждений. Разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс и тип судна", — пишет издание.
Тем самым в сети публикуются несколько видеозаписей, на которые сняты горящие российские суда.
Что этому предшествовало?
- 9 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении в общей сложности 35 судов "теневого флота" РФ за 4 дня.
Топ комментарии
+13 GoodWin
показать весь комментарий10.07.2026 14:13 Ответить Ссылка
+6 Яр Холодний
показать весь комментарий10.07.2026 14:39 Ответить Ссылка
+4 Oleg #616413
показать весь комментарий10.07.2026 14:25 Ответить Ссылка
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