Палаючі танкери "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО+СУПУТНИКОВІ ФОТО
Супутник зафіксував уражені російські танкери в Азовському морі.
Світлини оприлюднив проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Фото зроблено 9 липня. На них видно наслідки масштабної атаки українських безпілотників на російську морську логістику.
На одному з кадрів в районі Керченської протоки чітко видно пожежу на танкері. На відстані приблизно 10 кілометрів від нього – ще одне судно із візуальними ознаками ураження. Роздільна здатність супутникових знімків не дає можливості точно визначати клас і тип судна", - пише видання.
Тим самом у мережі публікуються кілька відеозаписів, на який зафільмовані палаючі російські судна.
Що передувало?
- 9 липня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження загалом 35 суден "тіньового флоту" РФ за 4 дні.
Топ коментарі
+13 GoodWin
показати весь коментар10.07.2026 14:13 Відповісти Посилання
+5 Яр Холодний
показати весь коментар10.07.2026 14:39 Відповісти Посилання
+4 Oleg #616413
показати весь коментар10.07.2026 14:25 Відповісти Посилання
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