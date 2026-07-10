УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11699 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
5 746 10

Палаючі танкери "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО+СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутник зафіксував уражені російські танкери в Азовському морі.

Світлини оприлюднив проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Фото зроблено 9 липня. На них видно наслідки масштабної атаки українських безпілотників на російську морську логістику.

На одному з кадрів в районі Керченської протоки чітко видно пожежу на танкері. На відстані приблизно 10 кілометрів від нього – ще одне судно із візуальними ознаками ураження. Роздільна здатність супутникових знімків не дає можливості точно визначати клас і тип судна", - пише видання.

Палаючі російські танкери: вид з космосу
Палаючі російські танкери: вид з космосу

Читайте: У Таганрозькій затоці атаковано два танкери: одне судно охопив вогонь

Тим самом у мережі публікуються кілька відеозаписів, на який зафільмовані палаючі російські судна.

Що передувало?

  • 9 липня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження загалом 35 суден "тіньового флоту" РФ за 4 дні.

Читайте: Танкер "тіньового флоту" РФ, захоплений Францією, передали прокуратурі Марселя

Автор: 

Азовське море (1570) танкер (579)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
аби тільки дощ не пішов
показати весь коментар
10.07.2026 14:13 Відповісти
+5
ТОму що раніше пальне в Крим возили автотранспортом, або залізницею... А зараз ці артерії перебиті, і кацапи взялися возить танкерами прибережного каботажу ("ріка-море"). Ті танкери, які возили нафту на експорт, наші хлопці лише "калічили" - пошкоджували двигуни та рульову групу. Та й били по пустих. Там завдання було - просто вивести з ладу... Щоб не возили нафту... Тут завдання в іншому - щоб не привезли пальне...
показати весь коментар
10.07.2026 14:39 Відповісти
+4
Нафтопродуктам та самій нафті дощ пофігу 😁
показати весь коментар
10.07.2026 14:25 Відповісти

Завантаження...

 
 