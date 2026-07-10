Палаючі танкери "тіньового флоту" РФ в Азовському морі. ВIДЕО+СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутник зафіксував уражені російські танкери в Азовському морі.

Світлини оприлюднив проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фото зроблено 9 липня. На них видно наслідки масштабної атаки українських безпілотників на російську морську логістику.

На одному з кадрів в районі Керченської протоки чітко видно пожежу на танкері. На відстані приблизно 10 кілометрів від нього – ще одне судно із візуальними ознаками ураження. Роздільна здатність супутникових знімків не дає можливості точно визначати клас і тип судна", - пише видання.





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Тим самом у мережі публікуються кілька відеозаписів, на який зафільмовані палаючі російські судна.

Що передувало?

9 липня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження загалом 35 суден "тіньового флоту" РФ за 4 дні.

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