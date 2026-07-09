У Таганрозькій затоці атаковано два танкери: одне судно охопив вогонь

Влада Ростовської області заявила про повторну атаку дронів на танкери у Таганрозькій затоці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора області Юрія Слюсаря.

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Два танкери було уражено в Таганрозькій затоці неподалік Таганрогу. На одному пожежу ліквідували, інший продовжу горіти.

"У Таганрозькій затоці БпЛА знову атакували два танкери, які зазнали механічних пошкоджень. Постраждалих немає.



Екіпажі танкерів евакуйовано. Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа. На одному із суден вона досі триває, на другому займання повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Сервіс NASA FIRMS також фіксує нові теплові аномалії в акваторії Азовського моря. Це може свідчити про нову атаку на судна тіньового флоту рф біля узбережжя нашого Криму.

Напередодні губернатор також повідомляв про напад на 2 танкери в Таганрозькій затоці.

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