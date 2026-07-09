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Новини Вибухи на танкерах РФ
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У Таганрозькій затоці атаковано два танкери: одне судно охопив вогонь

Влада Ростовської області заявила про повторну атаку дронів на танкери у Таганрозькій затоці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора області Юрія Слюсаря.

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Два танкери було уражено в Таганрозькій затоці неподалік Таганрогу. На одному пожежу ліквідували, інший продовжу горіти.

Атака на танкери у Таганрозькій затоці: обидва судна пошкоджені, одне горить

"У Таганрозькій затоці БпЛА знову атакували два танкери, які зазнали механічних пошкоджень. Постраждалих немає.

Екіпажі танкерів евакуйовано. Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа. На одному із суден вона досі триває, на другому займання повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Сервіс NASA FIRMS також фіксує нові теплові аномалії в акваторії Азовського моря. Це може свідчити про нову атаку на судна тіньового флоту рф біля узбережжя нашого Криму.

Напередодні губернатор також повідомляв про напад на 2 танкери в Таганрозькій затоці.

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Автор: 

Азовське море (1569) танкер (574)
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Топ коментарі
+9
нехай записують звернення до *****
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09.07.2026 08:21 Відповісти
+8
якби почали таке робити хоча б з 23 року, то війна вже б закінчилась, але ж красти краще.
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09.07.2026 08:10 Відповісти
+7
Для цього потрібно було не переставати готуватися до війни з 19-го по 22-гий рік. Зокрема: розвивати рід військ БПЛА (Залужний називав їх "новими військовими технологіями"), ракетних та інших.
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09.07.2026 08:22 Відповісти

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