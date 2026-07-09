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Новости Взрывы на танкерах РФ
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В Таганрогском заливе атакованы два танкера: одно судно охватило пламя

Власти Ростовской области заявили о повторной атаке дронов на танкеры в Таганрогском заливе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора области Юрия Слюсаря.

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Два танкера были поражены в Таганрогском заливе недалеко от Таганрога. На одном пожар ликвидирован, другой продолжает гореть.

Атака на танкеры в Таганрогском заливе: оба судна повреждены, одно горит

"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атаковали два танкера, которые получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА возник пожар. На одном из судов он до сих пор продолжается, на втором возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

Сервис NASA FIRMS также фиксирует новые тепловые аномалии в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о новой атаке на суда теневого флота РФ у побережья нашего Крыма.

Накануне губернатор также сообщал о нападении на два танкера в Таганрогском заливе.

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Автор: 

Азовское море (1551) танкер (269)
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Топ комментарии
+7
якби почали таке робити хоча б з 23 року, то війна вже б закінчилась, але ж красти краще.
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09.07.2026 08:10 Ответить
+5
нехай записують звернення до *****
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09.07.2026 08:21 Ответить
+5
Для цього потрібно було не переставати готуватися до війни з 19-го по 22-гий рік. Зокрема: розвивати рід військ БПЛА (Залужний називав їх "новими військовими технологіями"), ракетних та інших.
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09.07.2026 08:22 Ответить

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