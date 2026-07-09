В Таганрогском заливе атакованы два танкера: одно судно охватило пламя
Власти Ростовской области заявили о повторной атаке дронов на танкеры в Таганрогском заливе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора области Юрия Слюсаря.
Два танкера были поражены в Таганрогском заливе недалеко от Таганрога. На одном пожар ликвидирован, другой продолжает гореть.
"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атаковали два танкера, которые получили механические повреждения. Пострадавших нет.
Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА возник пожар. На одном из судов он до сих пор продолжается, на втором возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.
Сервис NASA FIRMS также фиксирует новые тепловые аномалии в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о новой атаке на суда теневого флота РФ у побережья нашего Крыма.
Накануне губернатор также сообщал о нападении на два танкера в Таганрогском заливе.
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