СБС за ніч уразили 45 військових цілей у окупованому Криму та 14 суден "тіньового флоту" РФ у Азовському морі, - Бровді. ВIДЕО

У ніч на 9 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 45 військових цілей у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій України. Серед них – 14 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

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За його словами, протягом однієї ночі безпілотники СБС уразили Сакську ТЕЦ, три склади та бази пально-мастильних матеріалів, дві бази матеріально-технічного забезпечення, станцію радіоелектронної боротьби "Житель", комунікаційні вежі, транспортні засоби окупантів, паливозаправники та інші військові об'єкти.

Окремо командувач повідомив про ураження 14 суден російського "тіньового флоту", які перебували в Азовському морі. За його інформацією, серед них 12 танкерів, один суховантаж і один буксир.

До переліку суден, які, за даними СБС, були уражені вночі 9 липня, увійшли танкери "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Илья Репин", "Галиаскар Камал", танкер або інше судно "Меркурий", буксир "Альфео", який перебував разом із баржею "Афродита", а також танкери "Венера-3" і "Пенелопа". Інформація щодо ще п'яти плавзасобів уточнюється.

Мадяр зазначив, що всі ідентифіковані танкери входять до складу російського "тіньового флоту" та перебувають під міжнародними санкціями.

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За словами командувача, за останні 96 годин підрозділи Сил безпілотних систем уразили вже 35 танкерів, суховантажів, поромів, буксирів та інших спеціальних плавзасобів РФ.

Зокрема, 6 липня були уражені два танкери – "Капітан Бармін" та "Санар-3". Наступного дня безпілотники атакували ще десять суден, серед яких вісім танкерів, суховантаж і пором SKS One у Керчі. 8 липня під удар потрапили ще дев'ять суден, зокрема танкери "Ефросинья В", "Мария", "Санар-17", "Санар-4", "Климена", а також суховантажі "Донстар", "Владимир Ярыгин", "Феофан Шохирев" та "Евгения З".

Командувач СБС також повідомив, що всі удари були здійснені за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

"Тіньовий флот хробаків худне: протягом 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів", – зазначив Роберт Бровді.

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