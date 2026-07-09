СБС за ночь поразили 45 военных целей в оккупированном Крыму и 14 судов "теневого флота" РФ в Азовском море, - Бровди. ВИДЕО

В ночь на 9 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили 45 военных целей во временно оккупированном Крыму и на юге оккупированных территорий Украины. Среди них — 14 судов российского "теневого флота" в Азовском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

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По его словам, в течение одной ночи беспилотники СБС поразили Сакскую ТЭЦ, три склада и базы горюче-смазочных материалов, две базы материально-технического обеспечения, станцию радиоэлектронной борьбы "Житель", коммуникационные вышки, транспортные средства оккупантов, топливозаправщики и другие военные объекты.

Отдельно командующий сообщил о поражении 14 судов российского "теневого флота", находившихся в Азовском море. По его информации, среди них 12 танкеров, один сухогруз и один буксир.

В перечень судов, которые, по данным СБС, были поражены ночью 9 июля, вошли танкеры "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Илья Репин", "Галиаскар Камал", танкер или другое судно "Меркурий", буксир "Альфео", который находился вместе с баржей "Афродита", а также танкеры "Венера-3" и "Пенелопа". Информация о ещё пяти судах уточняется.

Мадяр отметил, что все идентифицированные танкеры входят в состав российского "теневого флота" и находятся под международными санкциями.

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По словам командующего, за последние 96 часов подразделения Сил беспилотных систем поразили уже 35 танкеров, сухогрузов, паромов, буксиров и других специальных плавсредств РФ.

В частности, 6 июля были поражены два танкера – "Капитан Бармин" и "Санар-3". На следующий день беспилотники атаковали ещё десять судов, среди которых восемь танкеров, сухогруз и паром SKS One в Керчи. 8 июля под удар попали ещё девять судов, в частности танкеры "Эфросинья В", "Мария", "Санар-17", "Санар-4", "Климена", а также сухогрузы "Донстар", "Владимир Ярыгин", "Феофан Шохирев" и "Евгения З".

Командующий СБС также сообщил, что все удары были нанесены при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

"Теневой флот червей тает: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств", — отметил Роберт Бровди.

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