Губернатор Ростовской области пожаловался на атаку дронов на четыре судна в Таганрогском заливе: среди них - танкер с метанолом

В Ростовской области России беспилотники нанесли удар по четырём судам, находившимся в акватории Таганрогского залива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

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Первые подробности об атаке

По его информации, атаке подверглись четыре судна различного назначения в Таганрогском заливе. Слюсар утверждает, что, по всей видимости, погиб один человек — матрос технического судна.

Кроме того, он утверждает, что российская ПВО уничтожила более 15 беспилотников — над Таганрогом, а также в Азовском и Неклиновском районах.

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Также отмечается, что среди пораженных судов — танкер, перевозивший метанол. Как утверждает губернатор, угрозы утечки или разлива опасного вещества нет, а сами суда получили незначительные повреждения.