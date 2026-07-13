Операция "Крымский рубильник": СБС вывели из строя энергомост "Кубань-Крым" и уничтожили ЗРК С-400, "Панцирь" и "Тор". ВИДЕО

Силы беспилотных систем Украины провели масштабную операцию "Крымский рубильник", нанеся удары по энергетической инфраструктуре и системам противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Крыму и на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение 12–13 июля украинские операторы беспилотников поразили 11 энергетических объектов, среди которых 9 электроподстанций, стратегический пункт перетока электроэнергии энергомоста "Кубань–Крым" и перекачивающую газовую станцию.

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Кроме того, под ударами оказались 5 ключевых элементов российской противовоздушной обороны.

На обнародованных кадрах видно, что уничтожены пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и две радиолокационные станции "Небо-У".

К операции были привлечены подразделения 414-й ОБр СБС "Птахи Мадяра", 413-го полка СБС "Рейд", 1-го отдельного центра СБС, группы БАС "Феникс" и 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2.

По данным СБС, удары были нанесены по объектам во временно оккупированном Крыму, а также на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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