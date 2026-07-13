Артиллеристы 44-й бригады устроили оккупантам ад на Запорожье: уничтожен склад боеприпасов и 5 артсистем. ВИДЕО
Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола ликвидировали полевой склад боеприпасов РФ, а также успешно уничтожили 5 артиллерийских систем противника.
Видеозапись с кадрами эффектных боевых действий опубликовала пресс-служба подразделения на официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Детали поражения
На кадрах аэроразведки зафиксировано, как враг пытался тщательно замаскировать свои огневые позиции и блиндажи в лесополосах и капонирах среди степей Запорожской области.
Однако от операторов БПЛА 44-й бригады скрыть технику не удалось. Прямыми попаданиями и близкими разрывами снарядов были поражены:
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Полевой склад боеприпасов (взрыв сопровождался массированной вторичной детонацией и длительным горением);
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5 артиллерийских систем противника (в частности, зафиксированы точные попадания по прицепным гаубицам калибра 152 мм Д-20 и более современным российским 2А65 "Мста-Б", которые вели обстрелы украинских позиций).
"Крупный калибр артиллерии и хирургическая точность ударных БПЛА 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола устроили оккупантам настоящий ад. В этом видео — подборка результативной работы наших расчетов, которые ежедневно превращают вражескую технику в металлолом. Работаем до полной зачистки украинской земли. Включайте звук и смотрите, как горит враг!" — подчеркивают артиллеристы.
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