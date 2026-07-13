Артилеристи 44 бригади влаштували окупантам пекло на Запоріжжі: знищено склад БК та 5 артсистем. ВIДЕО
Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола ліквідували польовий склад боєприпасів РФ, а також успішно знищили 5 артилерійських систем противника.
Відеозапис із кадрами ефектної бойової роботи оприлюднила пресслужба підрозділу на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Деталі ураження
На кадрах аеророзвідки зафіксовано, як ворог намагався ретельно замаскувати свої вогневі позиції та бліндажі в лісосмугах та капонірах серед степів Запорізької області.
Однак від операторів БпЛА 44-ї бригади сховати техніку не вдалося. Прямими влучаннями та близькими розривами снарядів було уражено:
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Польовий склад боєприпасів (вибух супроводжувався масованою вторинною детонацією та тривалим горінням);
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5 артилерійських систем противника (зокрема, зафіксовано точні прильоти по причіпних гаубицях калібру 152-мм Д-20 та сучасніших російських 2А65 "Мста-Б", які вели обстріли українських позицій).
"Великий калібр артилерії та хірургічна точність ударних БпЛА 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола влаштували окупантам справжнє пекло. У цьому відео — мікс результативної роботи наших розрахунків, які щодня перетворюють ворожу техніку на брухт. Працюємо до повної зачистки української землі. Умикайте звук та дивіться, як горить ворог!" — наголошують артилеристи.
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