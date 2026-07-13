Артилеристи 44 бригади влаштували окупантам пекло на Запоріжжі: знищено склад БК та 5 артсистем. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола ліквідували польовий склад боєприпасів РФ, а також успішно знищили 5 артилерійських систем противника.

Відеозапис із кадрами ефектної бойової роботи оприлюднила пресслужба підрозділу на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі ураження

На кадрах аеророзвідки зафіксовано, як ворог намагався ретельно замаскувати свої вогневі позиції та бліндажі в лісосмугах та капонірах серед степів Запорізької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 44-ї бригади знищили ворожу гармату та бліндажі на Запоріжжі та Донеччині. ВIДЕО

Однак від операторів БпЛА 44-ї бригади сховати техніку не вдалося. Прямими влучаннями та близькими розривами снарядів було уражено:

Польовий склад боєприпасів (вибух супроводжувався масованою вторинною детонацією та тривалим горінням);

5 артилерійських систем противника (зокрема, зафіксовано точні прильоти по причіпних гаубицях калібру 152-мм Д-20 та сучасніших російських 2А65 "Мста-Б", які вели обстріли українських позицій).

"Великий калібр артилерії та хірургічна точність ударних БпЛА 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола влаштували окупантам справжнє пекло. У цьому відео — мікс результативної роботи наших розрахунків, які щодня перетворюють ворожу техніку на брухт. Працюємо до повної зачистки української землі. Умикайте звук та дивіться, як горить ворог!" — наголошують артилеристи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 44 бригади знищили 3 ворожі гармати та склад боєприпасів. ВIДЕО