Операція "Кримський рубильник": СБС вивели з ладу енергоміст "Кубань-Крим" і знищили ЗРК С-400, "Панцир" та "Тор". ВIДЕО

Сили безпілотних систем України провели масштабну операцію "Кримський рубильник", завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі та системах протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Криму й на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом 12-13 липня українські оператори безпілотників уразили 11 енергетичних об'єктів, серед яких 9 електропідстанцій, стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту "Кубань-Крим" та перекачувальну газову станцію.

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Крім того, під ударами опинилися 5 ключових елементів російської протиповітряної оборони.

На оприлюднених кадрах знищено пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф", зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та дві радіолокаційні станції "Небо-У".

До операції були залучені підрозділи 414-ї ОБр СБС "Птахи Мадяра", 413-го полку СБС "Рейд", 1-го окремого центру СБС, групи БАС "Фенікс" та 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2.

За даними СБС, удари були завдані по об'єктах у тимчасово окупованому Криму, а також на території Донецької, Луганської та Запорізької областей.

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