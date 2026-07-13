Оператори бригади К-2 уразили щонайменше 30 одиниць російської логістичної техніки поблизу Єнакієвого. ВIДЕО
Оператори 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 завдали серії ударів по російській логістиці на напрямку тимчасово окупованого Єнакієвого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами українських FPV-дронів опинилися вантажівки, військові автомобілі та інша логістична техніка противника, яка рухалася маршрутом, що перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони.
За результатами бойової роботи було уражено щонайменше 30 одиниць російської логістичної техніки, кілька антен зв'язку та електропідстанцію.
Також додається, що на багатьох автомобілях окупантів були встановлені засоби радіоелектронної боротьби та саморобні антидронові конструкції, однак це не завадило українським операторам успішно виконати бойове завдання.
Кадри бойової роботи оприлюднили військовослужбовці бригади К-2 у своєму телеграм-каналі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль