Оператори бригади К-2 уразили щонайменше 30 одиниць російської логістичної техніки поблизу Єнакієвого. ВIДЕО

Оператори 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 завдали серії ударів по російській логістиці на напрямку тимчасово окупованого Єнакієвого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами українських FPV-дронів опинилися вантажівки, військові автомобілі та інша логістична техніка противника, яка рухалася маршрутом, що перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За результатами бойової роботи було уражено щонайменше 30 одиниць російської логістичної техніки, кілька антен зв'язку та електропідстанцію.

Також додається, що на багатьох автомобілях окупантів були встановлені засоби радіоелектронної боротьби та саморобні антидронові конструкції, однак це не завадило українським операторам успішно виконати бойове завдання.

Кадри бойової роботи оприлюднили військовослужбовці бригади К-2 у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 22 окупанти: бойова робота операторів дронів 46-ї ОАеМБр. ВIДЕО

Дивіться також: Четверту добу поспіль в акваторії Азовського моря палає російський тіньовий флот після атак українських дронів. ВIДЕО