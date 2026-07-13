Мінус 22 окупанти: бойова робота операторів дронів 46-ї ОАеМБр. ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднили відеозапис успішної та масованої бойової роботи українських десантників проти живої сили окупаційних військ. Оператори безпілотних літальних апаратів 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України виявили та послідовно атакували велику групу російських військових із 22 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження позицій та піхоти загарбників здійснювалося за допомогою комбінованих ударів.

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Для ліквідації живої сили противника українські захисники задіяли як ударні FPV-дрони, так і розвідувальні безпілотники з системами скидання боєприпасів. На оприлюднених кадрах об'єктивного контролю зафіксовано десятки точних влучань по бліндажах, окопах та безпосередньо по особовому складу ворога, який намагався сховатися від повітряних атак.

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