Минус 22 оккупанта: боевая работа операторов дронов 46-й ОАэМБр. ВИДЕО

В социальных сетях была опубликована видеозапись успешной и массированной боевой операции украинских десантников против живой силы оккупационных войск. Операторы беспилотных летательных аппаратов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины обнаружили и последовательно атаковали крупную группу российских военных численностью 22 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение позиций и пехоты захватчиков осуществлялось с помощью комбинированных ударов.

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Для ликвидации живой силы противника украинские защитники задействовали как ударные FPV-дроны, так и разведывательные беспилотники с системами сброса боеприпасов. На обнародованных кадрах объективного контроля зафиксированы десятки точных попаданий по блиндажам, окопам и непосредственно по личному составу врага, который пытался укрыться от воздушных атак.

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