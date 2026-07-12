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Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил нанесли удар по логистическому маршруту оккупантов двумя авиабомбами GBU

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли удар по логистическому маршруту российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская авиация применила две высокоточные авиабомбы GBU, нанеся удар по маршруту, по которому в момент атаки двигались техника и личный состав противника.

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По данным оперативного командования и разведки, удар был нанесен в точно определенный момент прохождения российской колонны по заранее установленному маршруту, что позволило поразить один из логистических путей ВС РФ.

Видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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