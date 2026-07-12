Бойцы бригады "Стальная граница" ликвидировали оккупантов, уничтожили орудия, комплекс "Муром" и укрытия
Пограничники бригады "Стальная граница" нанесли новые потери российским оккупационным войскам на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий операторы беспилотников и огневые средства подразделения поразили живую силу, вооружение и средства наблюдения противника.
По итогам боевых действий были ликвидированы 2 оккупанта, поражены 2 орудия, 2 антенны связи, комплекс дальнего видеонаблюдения "Муром", 4 укрытия и автомобиль противника.
Кадры поражений обнародовала Государственная пограничная служба Украины.
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