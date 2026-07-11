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Разведка группировки "Курск" уничтожила российскую САУ "Пион" ударами дронов и HIMARS. ВИДЕО

Разведка группировки войск "Курск" обнаружила на территории РФ 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", после чего по цели нанесли серию ударов различными средствами поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения российской САУ были задействованы беспилотники со сбрасываемыми боеприпасами, немецкие барражирующие боеприпасы HX-2, ударные БПЛА Hornet, а также реактивная система HIMARS.

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В результате комплексного удара российская артиллерийская установка была полностью уничтожена.

Видео серии ударов по технике противника опубликовано в соцсетях.

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