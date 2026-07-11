Розвідка угруповання "Курськ" знищила російську САУ "Піон" ударами дронів та HIMARS. ВIДЕО

Розвідка угруповання військ "Курськ" виявила на території РФ 203-мм самохідну артилерійську установку "Піон", після чого по цілі завдали серії ударів різними засобами ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення російської САУ були застосовані безпілотники зі скидами, німецькі баражуючі боєприпаси HX-2, ударні БпЛА Hornet, а також реактивна система HIMARS.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок комплексного удару російська артилерійська установка була повністю знищена.

Відео серії уражень по техніці противника опубліковано у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піхотна група прикордонників закинула міну у завалений підвал до окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Повітряні сили уразили будівлю з окупантами в Костянтинівці, а FPV-дрон 156-ї ОМБр ліквідував останнього рашиста. ВIДЕО