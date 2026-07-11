Розвідка угруповання "Курськ" знищила російську САУ "Піон" ударами дронів та HIMARS. ВIДЕО
Розвідка угруповання військ "Курськ" виявила на території РФ 203-мм самохідну артилерійську установку "Піон", після чого по цілі завдали серії ударів різними засобами ураження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення російської САУ були застосовані безпілотники зі скидами, німецькі баражуючі боєприпаси HX-2, ударні БпЛА Hornet, а також реактивна система HIMARS.
Унаслідок комплексного удару російська артилерійська установка була повністю знищена.
Відео серії уражень по техніці противника опубліковано у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль