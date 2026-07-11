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Повітряні сили уразили будівлю з окупантами в Костянтинівці, а FPV-дрон 156-ї ОМБр ліквідував останнього рашиста. ВIДЕО

Українські військові провели спільну операцію із застосуванням авіації та ударних безпілотників, завдавши ураження по місцю скупчення російських військових у Костянтинівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка 156-ї окремої механізованої бригади виявила будівлю, яку противник використовував для розміщення особового складу, після чого передала координати екіпажам Повітряних сил України.

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Унаслідок точного авіаудару будівлю було зруйновано. Під час подальшої дорозвідки українські оператори безпілотників виявили російського військового, який рухався поблизу будівлі, після чого завдали по ньому удару FPV-дроном.

Кадри спільної бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 156-ї окремої механізованої бригади.

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