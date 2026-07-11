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Повітряні сили уразили будівлю з окупантами в Костянтинівці, а FPV-дрон 156-ї ОМБр ліквідував останнього рашиста. ВIДЕО
Українські військові провели спільну операцію із застосуванням авіації та ударних безпілотників, завдавши ураження по місцю скупчення російських військових у Костянтинівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка 156-ї окремої механізованої бригади виявила будівлю, яку противник використовував для розміщення особового складу, після чого передала координати екіпажам Повітряних сил України.
Унаслідок точного авіаудару будівлю було зруйновано. Під час подальшої дорозвідки українські оператори безпілотників виявили російського військового, який рухався поблизу будівлі, після чого завдали по ньому удару FPV-дроном.
Кадри спільної бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 156-ї окремої механізованої бригади.
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