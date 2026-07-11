Екіпажі винищувачів Су-27 Повітряних сил знищили місце скупчення штурмових груп окупантів у Родинському. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали точного авіаудару по місцю зосередження російських штурмових груп у Родинському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська розвідка виявила накопичення особового складу окупантів у будівлі та оперативно передала координати авіації для завдання удару.

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Унаслідок точного влучання будівлю, яку противник використовував для розміщення штурмових груп, було знищено разом із живою силою всередині.

Відео поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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