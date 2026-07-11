Экипажи истребителей Су-27 ВВС уничтожили место скопления штурмовых групп оккупантов в Родинском. ВИДЕО

Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту сосредоточения российских штурмовых групп в Родинском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская разведка обнаружила скопление личного состава оккупантов в здании и оперативно передала координаты авиации для нанесения удара.

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В результате точного попадания здание, которое противник использовал для размещения штурмовых групп, было уничтожено вместе с живой силой внутри.

Видео опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".

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