Экипажи истребителей Су-27 ВВС уничтожили место скопления штурмовых групп оккупантов в Родинском. ВИДЕО
Экипажи истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту сосредоточения российских штурмовых групп в Родинском.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская разведка обнаружила скопление личного состава оккупантов в здании и оперативно передала координаты авиации для нанесения удара.
В результате точного попадания здание, которое противник использовал для размещения штурмовых групп, было уничтожено вместе с живой силой внутри.
Видео опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль