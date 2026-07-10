РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12981 посетитель онлайн
Новости Видео Авиация ВСУ
2 649 10

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожил российский реактивный БПЛА "Герань-3". ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено уничтожение воздушной цели в небе над Украиной. Пилот истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ обнаружил и точным ударом уничтожил российский реактивный ударно-разведывательный БПЛА "Герань-3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах объективного контроля виден момент поражения и падения вражеского дрона.

"Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожает реактивный ударно-разведывательный БПЛА "Герань-3", — говорится в комментарии к записи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский вертолёт Ми-24 нанёс удар по позициям врага неуправляемыми ракетами С-8. ВИДЕО

Автор: 

самолет (3743) уничтожение (10201) Воздушные силы (3209) Шахед (2310)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Красунчик!
йой, поляце, дарма ви зажали свої міги, йой дарма...
показать весь комментарий
10.07.2026 09:48 Ответить

Загрузка...

 
 