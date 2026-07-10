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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожил российский реактивный БПЛА "Герань-3". ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено уничтожение воздушной цели в небе над Украиной. Пилот истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ обнаружил и точным ударом уничтожил российский реактивный ударно-разведывательный БПЛА "Герань-3".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах объективного контроля виден момент поражения и падения вражеского дрона.
"Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожает реактивный ударно-разведывательный БПЛА "Герань-3", — говорится в комментарии к записи.
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йой, поляце, дарма ви зажали свої міги, йой дарма...