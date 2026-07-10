Український винищувач МіГ-29 знищив російський реактивний БпЛА "Герань-3". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, який зафіксував знищення повітряної цілі в небі України. Пілот винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ виявив та точним ударом ліквідував російський реактивний ударно-розвідувальний БпЛА "Герань-3".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах об'єктивного контролю видно момент ураження та падіння ворожого дрона.

"Винищувач Міг-29 Повітряних сил України знищує реактивний ударно-розвідувальний БпЛА Герань-3", - йдеться у коментарі до запису.

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