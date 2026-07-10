2 390 10
Український винищувач МіГ-29 знищив російський реактивний БпЛА "Герань-3". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, який зафіксував знищення повітряної цілі в небі України. Пілот винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ виявив та точним ударом ліквідував російський реактивний ударно-розвідувальний БпЛА "Герань-3".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах об'єктивного контролю видно момент ураження та падіння ворожого дрона.
"Винищувач Міг-29 Повітряних сил України знищує реактивний ударно-розвідувальний БпЛА Герань-3", - йдеться у коментарі до запису.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
йой, поляце, дарма ви зажали свої міги, йой дарма...