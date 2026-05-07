Український вертоліт Мі-24 відпрацював по позиціях ворога некерованими ракетами С-8. ВIДЕО

Українська армійська авіація продовжує підтримувати наземні підрозділи, завдаючи нищівних ударів по скупченнях живої сили та техніки ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис фрагментів бойової роботи екіпажу ударного гелікоптера Мі-24.

На кадрах зафіксовано момент виходу на бойовий курс та пуски некерованих авіаційних ракет (НАР) безпосередньо по позиціях російських окупантів на одній із ділянок лінії бойового зіткнення.

